Здоровье 27 июня 2023, 16:56 Терапевт Кондрахин рассказал, что холод и раствор с содой помогут унять зуд после укуса комара

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Чтобы комариный укус меньше чесался, можно воспользоваться несколькими способами. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Он посоветовал приложить к месту укуса что-нибудь холодное. Также в аптеках есть большое количество различных специальных препаратов и антигистаминных мазей. Если же нет возможности добраться до пункта, помогут и народные средства. Например, если смочить место укуса раствором соды.

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