Здоровье 29 ноября 2023, 11:55 Терапевт Кондрахин: люди, гуляющие без шапки и имеющие хронические заболевания, могут заболеть менингитом

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Для людей, которые имеют хронический тонзиллит, гайморит, фарингит, синусит или какое-либо другое хроническое заболевание, прогулка на холоде без шапки может спровоцировать менингит. Об этом сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала«Вечерняя Москва».

В каких-то других случаях подхватить менингит практически невозможно, поскольку болезнь имеет инфекционную природу. А вот заполучить насморк, человеку, расхаживающему в мороз без шапки, вполне под силам.

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«Лишнее тепло всегда выходит из организма через мягкое и твердое небо, поэтому ближе к мозгу происходит переохлаждение», — пояснил медик.