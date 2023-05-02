Здоровье 02 мая 2023, 11:47 Терапевт Кабанова рассказала, как правильно одеваться весной Терапевт Кабанова: в весеннее время необходимо следить, чтобы ноги были в тепле

Читать 360tv в

Заведующая многопрофильным дневным стационаром МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Татьяна Кабанова в разговоре с изданием РИАМО рассказала, что весной нужно следить за тем, чтобы ноги были в тепле.

Медик посоветовала не спешить отказываться от теплой верхней одежды, а также от шапок и шарфов. Она также добавила, что укрепить иммунную систему в это время года поможет витамин С. Особенно важно следить за своим здоровьем тем людям, которые имеют хронические заболевания.

Реклама

«Сезонные изменения, когда люди испытывают резкие перепады температур, снижение иммунитета, хронический стресс, а также активизация вирусов приводят к увеличению заболеваемости», — отметила врач.

Недостаточный отдых, а также неправильное питание — привычки, которые ослабляют защитные свойства организма.

Кабанова порекомендовала регулярно проветривать помещения. По ее словам, влажная уборка и увлажнение воздуха помогут в борьбе с сезонными вирусами.