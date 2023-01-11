Здоровье 11 января 2023, 21:59 Терапевт Юлия Фокина расскаала, почему растет количество мужчин с вредными привычками

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В России в 2022 году увеличилось количество мужчин с вредными привычками. Об этом рассказала «Известиям» врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина.

Она связывает эту тенденцию с ростом фактов стресса, которые нередко приводят человека к пути гедонизма. И тогда тревогу пытаются подавить с помощью вредной еды или употребления спиртного.

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До этого рекордный максимум мужчин, отказавшихся от ЗОЖ, зафиксировали в 2020 год, когда объявили пандемию. Но в 2022-м их количество выросло более чем на 14%.

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Однако противоположная тенденция наблюдается у женщин. Среди россиянок, наоборот, растет количество приверженец здорового образа жизни. Сейчас 71% женщин не имеют вредных привычек.