Терапевт Ярцева рассказала, как справиться с аномальной жарой

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область придет аномальная жара. Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как пережить высокие температуры. Об этом сообщило ИА Nation News.

Медик пояснила, что пик жары приходится на период с 11:00 до 16:00. В это время лучше воздержаться от выхода на улицу. Кроме того, во время высоких температур стоит брать с собой воду.

«Соблюдение питьевого режима — это единственное, что помогает организму регулировать теплообмен. Воду лучше пить комнатной температуры, она не должна быть ледяной. Очень важно много пить пожилым людям и младенцам», — рассказала медик.

По словам Ярцевой, летом необходимо выбирать одежду светлых оттенков. Она не должна сковывать движения. Голову необходимо покрывать головным убором. Кроме того, не стоит пребывать на солнце длительный период времени.

Если работает кондиционер, температура не должна быть слишком низкой. В противном случае это может быть чревато проблемами со здоровьем.