Здоровье 23 января 2024, 16:18 Терапевт Ярцева рассказала, что онемение рук и дислексия могут указывать на нехватку витамина В12

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что на нехватку витамина В12 в организме могут указывать следующие признаки: слабость, опухший и воспаленный язык, онемение рук и ног, дислексия, заторможенность. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Медик уточнила, что витамин В12 содержится в пище животного происхождения и отвечает за построение незаменимых кислот. Поэтому от его нехватки часто страдают веганы.

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«Обычно дефицит витамина наблюдается у веганов, у людей, которые злоупотребляли алкоголем, перенесли операцию на желудке или имеют проблемы с поражением кишечника», — добавила Ярцева.