Здоровье 18 сентября 2023, 19:33 Терапевт Ярцева посоветовала сон и спорт для борьбы с акклиматизацией

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Чтобы справиться с акклиматизацией после отпуска, стоит наладить сон и добавить физнагрузку. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

Она предостерегла людей от употребления алкоголя. По словам врача, лучше вернуться за пару дней до выхода на работу и войти в колею. Не стоит перегружать организм тяжелой пищей. Следует выспаться, сходить на тренировку или просто прогуляться.

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«В конце отпуска не надо ничем злоупотреблять, не перегружать свой организм веществами ненужными, тогда он более адаптивный становится», — отметила врач.

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