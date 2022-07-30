Терапевт Ивашкевич рассказала о пользе иван-чая

Иван-чай является действенным противовирусным средством, заявила в интервью «Аргументам и фактам» семейный терапевт, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич. По ее словам, это уникальное растение содержит витамины А, В, С и другие питательные элементы.

«Иван-чай помогает при болезнях, оказывает успокаивающее действие и богат на полезные и питательные элементы, как и многие травяные чаи. Иван-чай содержит витамин C, A, витамины группы B. А также танины, железо, бор, цинк, марганец, магний, алкалоиды и органические кислоты», — рассказала Ивашкевич. Специалист отметила — в цветках растения больше витамина С, чем в цитрусовых.

По словам Ивашкевич, иван-чай оказывает противовоспалительное действие. Однако лучше не употреблять напиток вместе с жаропонижающими средствами.

Врач-терапевт Виктор Лишин высказался о пользе пива. Специалист отметил, что умеренное употребление напитка при мочекаменной болезни может поспособствовать более быстрому выведению мелких камней и песка из почек.