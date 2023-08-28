Здоровье 28 августа 2023, 12:53 Терапевт Иванова: тренировка ягодичных мышц помогает сохранить правильную осанку и красивую походку

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Врач-терапевт Виктория Иванова в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказала, что тренировка ягодичных мышц помогает сохранить правильную осанку и красивую походку.

Кроме того, упражнения для ягодичных мышц способствуют профилактике опасных заболеваний. Особенно полезными они будут для тазобедренных суставов.

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«Они снижают риск развития заболеваний позвоночника и играют важную роль в сохранении здоровья тазобедренных суставов и органов малого таза», — сообщила врач.

По словам врач-невролога Замиры Бекмузаевой, необходимо отучиться от позы «нога на ногу». В таком положении статичная нагрузка на позвоночник увеличивается в два раза, отметила она.