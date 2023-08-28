28 августа 2023, 12:53
Терапевт Иванова: тренировка ягодичных мышц помогает сохранить правильную осанку и красивую походку
Врач-терапевт Виктория Иванова в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказала, что тренировка ягодичных мышц помогает сохранить правильную осанку и красивую походку.
Кроме того, упражнения для ягодичных мышц способствуют профилактике опасных заболеваний. Особенно полезными они будут для тазобедренных суставов.
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«Они снижают риск развития заболеваний позвоночника и играют важную роль в сохранении здоровья тазобедренных суставов и органов малого таза», — сообщила врач.
По словам врач-невролога Замиры Бекмузаевой, необходимо отучиться от позы «нога на ногу». В таком положении статичная нагрузка на позвоночник увеличивается в два раза, отметила она.
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