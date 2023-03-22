Здоровье 22 марта 2023, 22:02 Терапевт Иванова рассказала, с чем связаны внезапные падения в обморок Терапевт Иванова объяснила внезапные падения в обморок нарушением кровоснабжения мозга

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Внезапные падения в обморок могут происходить из-за нарушения кровоснабжения головного мозга. Такой информацией поделилась терапевт Ксения Иванова. Об этом сообщил NEWS.ru.

Часто ухудшение кровоснабжения происходит из-за интоксикации, потери крови, болезней ЖКТ и стресса. Также подобное состояние возникает у метеочувствительных людей. Еще одним фактором риска является прием лекарственных препаратов.

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«Понижение артериального давления на фоне метеочувствительности или приема лекарств, нарушение кровообращения, стресс —сильная боль, внезапное эмоциональное потрясение, факторы, провоцирующие стресс — жара, недостаток воздуха в помещении», — пояснила Иванова.

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