Здоровье 23 марта 2023, 12:25 Терапевт Иванова рассказала, какие симптомы могут указывать на скорый обморок Терапевт Иванова: в такие моменты у человека резко начинает кружиться голова freepik

Читать 360tv в

На скорый обморок чаще всего указывают головокружение, онемение конечностей и потемнение в глазах. Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ксения Иванова.

«Его симптомы: резкое головокружение, слабость без причины, онемение конечностей, тошнота, мелькание „мушек“ перед глазами и темнота, заложенность ушей, холодный пот — все это признаки надвигающегося обморока», — сказала медик.

Реклама

Чтобы предотвратить обморок, врач порекомендовала обтереть лицо, руки и шею влажной салфеткой, дать человеку выпить воды и посадить его во избежание травм.

Реклама

От головокружения до обморока обычно проходит 30-60 секунд. Причиной, по которой происходят внезапные обмороки, Иванова названа нарушение кровоснабжения головного мозга. Эта причина также может указывать на проблемы с органами ЖКТ и на частые стрессы.

Ранее врач Вячеслав Светлаков рассказал о сроках восстановления легких после курения электронных сигарет.