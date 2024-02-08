Здоровье 08 февраля 2024, 15:12 Терапевт Иванова рассказала, что полоскание горла раствором соды может навредить

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Популярное народное средство для лечения горла, полоскание раствором соды, уже безнадежно устарело и может навредить больному. Об этом News.ru рассказала терапевт Ксения Иванова.

Она объяснила, что соду действительно применяли при острых инфекциях верхних дыхательных путей и воспалениях полости рта. Однако сейчас есть более эффективные и безопасные методы лечения.

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«В данный момент это средство устарело. Гидрокарбонат натрия не только малоэффективен, но и небезопасен», — отметила врач.

Она также напомнила про недопустимость самолечения и о том, что травы для полоскания горла тоже нужно выбирать только со специалистом.

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