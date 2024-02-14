Здоровье 14 февраля 2024, 17:18 Терапевт Иванова рассказала, что избыток жареной пищи в рационе вызывает рак и диабет

Читать 360tv в

Если человек постоянно питается жареной пищей, то возрастает риск развития таких заболеваний, как диабет и рак. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Виктория Иванова.

По ее словам, также обилие жареной пищи может стать причиной инфаркта и инсульта. А еще вызвать цирроз печени и атеросклероз. Все дело в большом количестве вредных жиров, которые содержатся в рафинированном масле. Они наносят вред состоянию сердца и сосудов.

Реклама

«Вредные вещества проникают в клетки, скапливаются и разрушают их. Чем темнее и плотнее корочка на обжаренном стейке или картофеле, тем сильнее его канцерогенные и разрушительные свойства», — объяснила врач.

Авторы: