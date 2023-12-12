Здоровье 12 декабря 2023, 17:13 Терапевт Иванова призвала носить зимой головной убор и утеплять поясницу

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Самыми уязвимыми частями тела зимой являются поясница и голова, и их нужно обязательно защитить от мороза. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Виктория Иванова.

По ее словам, переохлаждение может привести к развитию различных заболеваний, от обычной простуды до более серьезных. Поэтому очень важно утеплять голову и спину и одеваться по погоде. Отдельное внимание следует уделить обуви.

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«Если вы промочили ноги в холодную слякотную погоду, необходимо как можно быстрее согреть их теплыми ваннами, растираниями. Избегайте переутомлений и стрессовых ситуаций», — посоветовала врач.

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