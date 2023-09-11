Здоровье 11 сентября 2023, 11:29 Терапевт Иванова: если анафилактический шок вызвал укус насекомого, следует вынуть жало и приложить к месту укуса лед

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Врач-терапевт Виктория Иванова в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила, что при анафилактическом шоке в первую очередь следует устранить контакт с аллергеном у пострадавшего, а затем контролировать его состояние до приезда медиков.

Если шок был вызван укусом насекомого, необходимо сразу же вынуть жало и приложить к пораженному месту лед. Если анафилаксия случилась из-за еды, нужно убрать остатки пищи из полости рта и по возможности промыть желудок.

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Если человек испытывает тошноту, необходимо повернуть его на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвоты в дыхательные органы. До приезда скорой помощи следует уложить больного с приподнятыми ногами на 45 градусов, добавила Иванова.