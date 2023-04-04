Здоровье 04 апреля 2023, 17:10 Терапевт Иван Ромасов предупредил об опасности лечения мухоморами

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Употребление мухоморов даже в микродозах для самолечения может привести к печальным последствиям. Об этом «Известиям» рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.

Он отметил, что люди заявляют о том, что грибы якобы помогали им в борьбе с депрессией. Но, как добавила «Свободная пресса», это заболевание всегда лечится под присмотром специалистов. Потому что антидепрессанты не только борются с причиной, но и помогают выработать механизм, который защитит организм в будущем.

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«Пропагандисты данного нетрадиционного метода лечения чаще всего обещают излечение от опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней суставов и психиатрических заболеваний. Все эти состояния несовместимы с микродозингом», — сказал врач.

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