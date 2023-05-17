17 мая 2023, 16:58
Терапевт Исаева рассказала, что тмин, корица и куркума способствуют улучшению пищеварения
Такие специи, как тмин, корица и куркума помогают улучшить пищеварение и сохранить здоровье кишечника. Об этом в разговоре с Life сообщила натуропат, терапевт Камила Исаева.
Например, куркума в аюрведе известна своими мощными противовоспалительными свойствами. Эта специя способствует выведению пищевых отходов.
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Специалист также порекомендовала добавить в свой ежедневный рацион ароматические травы. Наиболее полезными она назвала орегано, розмарин, базилик.
«Около 100 триллионов микроорганизмов, живущих там, играют важную роль для нашего благополучия», — сообщила Исаева.
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