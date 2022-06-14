Терапевт Исаева рассказала, что делать в случае солнечного удара

Почувствовав себя плохо на жаре, не стоит игнорировать симптомы, это может быть опасно. Врач-терапевт Ольга Исаева рассказала для сайта РИАМО, что делать в случае перегрева.

«Если это происходит с самим человеком, то, если ему позволяет состояние, он должен отойти в тенек, присесть, можно даже прилечь. Если имеется при себе вода, главное, что бы не кипяток, — выпить ее. Единственное, если очень плохо, то тут уже надо измерять давление и прочее», — сказала врач.

Если есть головокружение, нужно лечь на пол и задрать ноги вверх, например, облокотить их на стол или на стену. Это поможет не потерять сознание. На солнце не стоит находиться с 12:00 до 16:00, когда оно наиболее опасно, напомнила врач.

«Лучше находиться в прохладном помещении. Во всяком случае закрытом от прямых солнечных лучей. Если выходить на улицу, то находиться в тени и носить защитную одежду, дышащую, из натуральной ткани», — посоветовала Исаева.