Терапевт Исаева посоветовала пить горячий чай в жаркую погоду

Существует необычный способ охолодиться в жаркую погоду. Для этого можно выпить горячий чай в помещении. Таким мнением поделился терапевт Ольга Исаева. Об этом сообщило РИАМО.

«На фоне перегрева идет повышение общей температуры тела. Соответственно наступают повышение температуры со стороны внутренних органов и сбой в их работе, в том числе головного мозга, сосудистой системы, кожных покровов и так далее», — пояснила Исаева.

Медик пояснила, что из-за этого ухудшается состояние в целом. Часто это провоцирует головную боль, слабость, повышение или понижение давления.

Специалист отметила, что для предотвращения подобного состояния важно носить защитную одежду. Лучше не использовать синтетические материалы. Стоит одеваться в натуральные ткани — хлопок, лен, вискозу. Кроме того, в случае теплового удара можно выпить горячий чай.

«Горячий чай хорош тем, что он усиливает потоотделение, и таким образом человек немного остывает. Сама температура тела на этом фоне у него снижается. Но опять же горячий чай надо пить не на солнце, а где-то в помещении», — разъяснила Исаева.