Здоровье 11 апреля 2023, 13:13 Терапевт Исаева: детская йога укрепит здоровье ребенка

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Занятия йогой позволят укрепить здоровье детей и повлияют на улучшение настроения и общего самочувствия. Об этом рассказала терапевт-натуропат Камила Исаева, сообщили «Дни.ру».

По словам специалиста, детская йога специально адаптирована с учетом физиологии ребенка. Такие занятия помогут сформировать правильную осанку и укрепят позвоночник. Также йога улучшит концентрацию ребенка и поможет развить вестибулярный аппарат.

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Отмечается, что медитативные практики подарят детям положительные эмоции и придадут уверенности в своих силах.