Терапевт Ирина Сайног рассказала о последствиях затяжного насморка

Если насморк длится больше недели — это может быть поводом забеспокоиться и обратиться к врачу, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Сайног.

Обычно насморк длится около пяти-семи дней. Больше недели — уже ненормальная длительность.

«Если насморк длится более двух недель, а то и месяц, то мы уже можем говорить о затяжном рините», — сказала врач.

Она добавила, что причиной таких ринитов часто становится аллергия, а также неправильное лечение. Не стоит лечиться от насморка народными средствами и сосудосуживающими каплями.

«Последнее время такой аллергический насморк стал встречаться гораздо чаще. При таком рините увеличивается выделение слизи в ответ на попадание аллергена на слизистую носа, также это сопровождается отеком внутренней оболочки носа. Аллергические риниты невозможно вылечить обычными средствами от насморка — для их лечения используются местные гормональные спреи, также важно уменьшение взаимодействия с аллергеном», — рассказала Сайног.