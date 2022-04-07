Терапевт Ирина Сайног рассказала, когда насморк становится опасным

Если насморк длится больше недели — это повод забеспокоиться и обратиться к врачу, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Сайног.

Обычно насморк длится около пяти-семи дней. Больше недели — уже ненормальная длительность.

«Если насморк длится более двух недель, а то и месяц, то мы уже можем говорить о затяжном рините», — сказала врач.

Она добавила, что причиной таких ринитов часто становится аллергия, а также неправильное лечение. Не стоит лечиться от насморка народными средствами и сосудосуживающими каплями.