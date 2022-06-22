Терапевт Ирина Ярцева рассказала, как стимулировать работу мозга

Мозг — важнейший орган, который отвечает за работу всего организма. Чтобы повысить его производительность, нужно иногда давать ему отдыхать, правильно питаться и соблюдать режим сна, рассказала ИА Nation News врач-терапевт Ирина Ярцева.

Чтобы мозг не перенапрягался и работал наиболее эффективно, ему нужно иногда давать отдохнуть.

«Например, люди постоянно думают о работе, в том числе ночью и чуть ли не во сне. Соответственно, мозг не расслабляется. Как следствие, снижается работоспособность, концентрация внимания, эффективность специалиста. Одно из важнейших условий — соблюдение режима труда и отдыха. Именно функцию труда мозг должен временно прекращать», — подчеркнула врач.

Важно ложиться в одно и то же время, желательно не позже 22:00, чтобы сон был полноценным и мозг успевал восстановиться. Не менее важно и правильное питание. Для хорошей работы мозгу необходимы полиненасыщенные кислоты. Они содержатся в рыбе, морепродуктах, орехах, масле, сыродавленных маслах. В частности, крайне полезны льняное масло, свежая красная рыба.