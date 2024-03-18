Здоровье 18 марта 2024, 14:40 Терапевт Ионов предупредил, что шаткая походка может указывать на рассеянный склероз

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Есть три признака, по которым можно заподозрить у человека рассеянный склероз, аутоиммунное заболевание, которое проявляется в любом возрасте. Об этом News.ru рассказал терапевт, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

По его словам, болезнь может поражать нервы спинного мозга или сероге вещество головного. В первом случае начинает страдать опорно-двигательный аппарат. Часто нарушается двигательные реакции, позы становятся неустойчивыми и неловкими, а походка — шаткой. Кроме того, человек быстро утомляется.

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«Если поражено серое вещество головного мозга — могут возникнуть проблемы с памятью, когнитивными функциями (вплоть до умственной отсталости), речевыми функциями, очень часто — со зрением», — рассказал врач.

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