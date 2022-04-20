Терапевт Игнатикова рассказала, какие продукты можно есть после тренировки

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова заявила, что после тренировки человек может съесть углеводные продукты без вреда для здоровья и не набирая при этом жировую массу. Такая пища нужна для восстановления мышц, сообщила радиостанция Sputnik.

«Наш организм в основном тратит энергию за счет гликогена — углевода, который содержится в мышцах. Во время тренировки организм расходует энергию в мышцах, поэтому ее нужно восполнять. Так что прием углеводных продуктов в течение часа после тренировки оправдан. Если вы будете голодать после занятий спортом, синтез гликогена будет замедляться, и мышцы не будут восстанавливаться в полной мере», — сказала эксперт.

Лучше всего после тренировки съесть банан, либо любой другой сладкий фрукт. Также можно выпить стакан молока. Что касается сладостей, то их можно съедать в день не более 50 граммов.

«В день должно быть простых углеводов в виде конфет, пирожных, мороженого не более 50 граммов. Для мужчин это девять чайных ложек сахара, для женщин — шесть. Если вы раз в месяц съели шоколадку после тренировки, это допустимая ситуация, но если есть каждый день по полшоколадки, пользы от этого точно не будет», — заключила Игнатикова.