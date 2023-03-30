Здоровье 30 марта 2023, 11:55 Терапевт Игнатикова объяснила, как влияет на здоровье жизнь на разных этажах

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Жизнь в квартирах на разных этажах отличается не только видом из окна и ценой, но и влиянием на человеческий организм. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-терапевт Елена Игнатикова.

Она отметила, что в жилищах на первых этажах может образовываться плесень. Это происходит из-за близости к подвалу и меньшего попадания солнца в помещение. Грибок особенно опасен для аллергиков и людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей. При первых же признаках появления плесени нужно обратиться в специальные службы по борьбе с ней. Кроме того, добавила врач, стоит чаще проветривать влажные помещения, кухню и ванну, чтобы она не появилась.

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Еще один фактор, который зависит от высотности, — это загрязнение воздуха. В квартиры, которые находятся на седьмом этаже и ниже, попадает больше выхлопов и пыли, особенно если дом расположен у дороги.

Наконец, высокие этажи противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом.

«Если сломается лифт, хождение по лестнице может быть опасным для людей с лишним весом, повышенным давлением, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата, а также для пожилых людей», — подчеркнула Елена Игнатикова.

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