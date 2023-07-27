Здоровье 27 июля 2023, 12:37 Терапевт Хухрев рассказал, что после летнего дождя нельзя заходить в помещение с кондиционером

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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что летний дождь не может стать причиной простуды, но если человек, промокнув, зайдет в помещение с кондиционером, тогда можно переохладиться.

Медик объяснил, что люди заболевают не от дождя, а от быстрого переохлаждения. Такое случается, когда вместе с дождем есть ветер, или когда вы попали в холодное место.

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Сразу после дождя врач порекомендовал высушить волосы и переодеться в сухую одежду. Также можно выпить горячего чая.