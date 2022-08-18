Терапевт Хухрев предупредил о смертельной опасности купания после 19 августа

Купание в водоемах после Яблочного спаса, который традиционно отмечают 19 августа, может быть крайне опасным для жизни и здоровья. Таким мнением поделился врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Об этом сообщил Ura.ru.

Медик пояснил, что в этот период ночи начинают холодать. В итоге вода не успевает прогреться в достаточной степени, несмотря на жару в течение дня. По словам врача, во время купания в холодной воде увеличивается риск утопления, так как из-за низкой температуры могут возникнуть проблемы с сердцем.

«Просто когда человек из жары, особенно если состояние подогрето алкоголем, неожиданно попадет в холод, может случиться спазм сосудов, произойти сердечный приступ и так далее», — пояснил врач.