Терапевт Хухрев перечислил заболевания, которые могут обостриться в жаркую погоду

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что из-за сильной жары в организме человека могут происходить сбои. По его словам, в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система, передала «Вечерняя Москва».

«Прежде всего обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Например, ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность. Такой температурный режим в разы усугубляет нагрузку на сердце. Для того чтобы охлаждаться, оно начинает работать на повышенных оборотах. Я советую людям с данными заболеваниями строго соблюдать водный режим и принимать все необходимые лекарства», — сказал врач.

Терапевт также посоветовал защищать кожу от ультрафиолетового излучения, поскольку могут обостриться кожные заболевания и может снизиться иммунитет. Врач пояснил, что в экстремальную жару особенно проявляются розацеа и фотодерматозы. Кроме того, нередки случаи обострения герпеса из-за солнечных ожогов.

Людям с заболеваниями почек нужно быть также осторожными во время сильной жары.

«Почечные заболевания обостряются из-за сильной жары. Работа почек напрямую зависит от водного баланса. В случае потери влаги их фильтрующая способность существенно снижается. Кроме того, важно соблюдать норму жидкости и не перегружать их», — резюмировал медик.