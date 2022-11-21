Здоровье 21 ноября 2022, 11:17 Терапевт Хухрев дал советы пожилым людям, как снизить риск травматизма Терапевт Хухрев: прием лекарств от остеопороза поможет снизить риск травматизма Unsplash

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с изданием «Москва 24» рассказал, что снизить риск травматизма среди пожилых людей поможет создание в доме или квартире максимально безопасных условий, а также прием лекарств от остеопороза.

Как отметил медик, дома должна быть безбарьерная среда.

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«Дома не должно быть никаких валяющихся на полу проводов, никаких ковров. И по возможности должно быть меньше торчащих углов. Это так называемая беспрепятственная среда», — добавил Хухрев.

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Во время прогулок на улице врач посоветовал не стесняться подходить к молодежи и просить помощи, если она необходима.

«Где бордюр, где приступок, и, даже если им неловко, надо не стесняться просить молодых о помощи», — отметил терапевт.

Он также посоветовал после 65-70 лет проходить обследование на денситометрию (диагностика плотности и вероятности переломов костной ткани — ред.), чтобы понимать, какая степень остеопороза у пациента.