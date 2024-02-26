Здоровье 26 февраля 2024, 15:10 Терапевт Хасиева: четких опровержений существования метеозависимости нет

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Метеозависимость не является официально принятой болезнью и не доказана наукой. Однако четких опровержений существования этого состояния на данный момент нет, рассказала терапевт Софья Хасиева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, методы борьбы с метеозависимостью не обладают стопроцентной эффективностью. Сейчас в основном связывают это явление с психоэмоциональным состоянием человека, а также с его образом жизни.

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Невозможно отрицать, что плохая погода за окном может усугубить состояние человека с депрессией и усилить неспецифические симптомы, отметила Хасиева.