Терапевт Гуторова: курение провоцирует риск развития рака поджелудочной | 360°

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Терапевт Гуторова: курение провоцирует риск развития рака поджелудочной

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Врач-терапевт участковый АО «Медицина» Наталия Гуторова в разговоре с изданием Ura.ru сообщила, что курение увеличивает риск развития панкреатита и рака поджелудочной железы в 25 раз.

«Критической точкой развития болезни может стать рак поджелудочной железы. Курение повышает риск в 25 раз», — добавила Гуторова.

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Кроме того, по словам медика, курение негативно сказывается на сердце и сосудах, вызывая в них спазмы и образование тромбов. Если тромб оторвется, то может произойти инсульт или инфаркт.

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Эта вредная привычка негативно воздействует на мозг и центральную нервную систему.

«Курение также нарушает работу центральной и периферической нервных систем, активнее развиваются полиневриты, невриты», — резюмировала медик.

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