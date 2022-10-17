Терапевт Гуторова: курение провоцирует риск развития рака поджелудочной | 360°

Здоровье 17 октября 2022, 11:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Терапевт Гуторова: курение провоцирует риск развития рака поджелудочной

Читать 360tv в

Врач-терапевт участковый АО «Медицина» Наталия Гуторова в разговоре с изданием Ura.ru сообщила, что курение увеличивает риск развития панкреатита и рака поджелудочной железы в 25 раз.

«Критической точкой развития болезни может стать рак поджелудочной железы. Курение повышает риск в 25 раз», — добавила Гуторова.

Реклама

Кроме того, по словам медика, курение негативно сказывается на сердце и сосудах, вызывая в них спазмы и образование тромбов. Если тромб оторвется, то может произойти инсульт или инфаркт.

Реклама

Эта вредная привычка негативно воздействует на мозг и центральную нервную систему.

«Курение также нарушает работу центральной и периферической нервных систем, активнее развиваются полиневриты, невриты», — резюмировала медик.

0 0 0 0 0 0