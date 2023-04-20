Здоровье 20 апреля 2023, 11:09 Терапевт Гуляева: риск заражения клещевым энцефалитом наиболее высок на Урале, в Сибири и Центральной России

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Клещевому энцефалиту чаще подвержены жители Свердловской, Челябинской, Ивановской областей и Алтая. Риск заражения инфекцией на Урале, в Сибири и Центральной России наиболее высок, сообщила врач-терапевт Алена Гуляева в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, жителям перечисленных регионов необходимо регулярно вакцинироваться от клещевого энцефалита. Что касается боррелиоза, то вероятность заразиться им высока во всех регионах страны.

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Врач отметила, что пик активности клещей приходится в период с мая по июль.