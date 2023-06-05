Здоровье 05 июня 2023, 15:06 Терапевт Губанова рассказала, что астматиками и диабетикам лучше воздержаться от полетов на самолетах

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Людям с рядом заболеваний стоит воздержаться от полетов, чтобы не усугубить свое состояние. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Ирина Губанова.

По ее словам, среди противопоказаний — острые инфекционные заболевания, декомпенсированная сердечная недостаточность, отеки, отдышка, неконтролируемая бронхиальная астма, аллергия, беременность от 36 недель, синуситы, отиты, тяжелый сахарный диабет.

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«Перепады давления негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, повышается внутричерепное давление, появляется заложенность в ушах. Понижение атмосферного давления ухудшает поступление кислорода к тканям, что вызывает гипоксию и может привести к ухудшению состояния людей с респираторными заболеваниями, одышкой и анемией среднетяжелой и тяжелой степени», — рассказала врач.

Она добавила также, что тем, у кого есть хронические заболевания, обязательно нужно иметь при себе набор необходимых медикаментов.

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