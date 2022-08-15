Терапевт Горяйнова рассказала, каких продуктов стоит избегать диабетикам

Людям с сахарным диабетом стоит отказаться от двух популярных продуктов. Таким мнением поделилась врач-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова, сообщило РИА ФАН.

По словам эксперта, людям с диабетом стоит избегать белого хлеба и картофеля. Данные продукты обладают высоким гликемическим индексом, из-за чего уровень сахара в организме начинает расти.

«Всеми любимые пюре, картофель фри — это блюда, которые могут привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно, когда уже есть нарушения метаболизма. Так что лучше всего готовить картофель в кожуре, используя минимум воды», — подчеркнула медик.