Здоровье 03 мая 2023, 16:45 Терапевт Гончарова: яйца и рыба помогут устранить дефицит витаминов в организме

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Правильное и сбалансированное питание поможет избежать дефицита необходимых витаминов в организме. Об этом сообщила врач-терапевт Анна Гончарова в беседе с Life.

По словам специалиста, витамины В2, В5, В9, С, А и D укрепляют иммунитет и восстанавливают его защитные функции. Устранить дефициты микроэлементов можно благодаря регулярному употреблению яиц, жирных сортов рыбы и цитрусовых фруктов.

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Врач отметила, что узнать о своем гипо- или авитаминозе можно по анализу крови.