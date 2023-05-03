03 мая 2023, 16:45
Терапевт Гончарова: яйца и рыба помогут устранить дефицит витаминов в организме
Правильное и сбалансированное питание поможет избежать дефицита необходимых витаминов в организме. Об этом сообщила врач-терапевт Анна Гончарова в беседе с Life.
По словам специалиста, витамины В2, В5, В9, С, А и D укрепляют иммунитет и восстанавливают его защитные функции. Устранить дефициты микроэлементов можно благодаря регулярному употреблению яиц, жирных сортов рыбы и цитрусовых фруктов.
Реклама
Врач отметила, что узнать о своем гипо- или авитаминозе можно по анализу крови.
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама