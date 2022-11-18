Здоровье 18 ноября 2022, 19:12 Терапевт Гончаров рассказал о лечении «ковидной деменции»

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Терапевт Игорь Гончаров рассказал, что даже после легкой формы коронавируса может возникнуть «ковидная деменция». Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он пояснил, что возникновение этого осложнения не зависит от возраста. Оно проявляется в нарушении когнитивных функций из-за повышенной свертываемости крови, которая негативно влияет на мозг.

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«Первое, что надо проверить: свертывающую систему крови. Если там нарушений нет, то нужно проверить обмен холестирина», — рассказал Гончаров.

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Он отметил, что если серьезных нарушений не выявлено, достаточно начать прием антигипоксантов и ноотропов, чтобы справиться с последствиями.