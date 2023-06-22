Здоровье 22 июня 2023, 16:28 Терапевт Гончаров посоветовал следить за давлением в жару

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Когда на улице слишком жарко, важно следить за давлением, чтобы избежать головных болей и обострения заболеваний. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал руководитель медицинской клиники, врач-терапевт Игорь Гончаров.

По его словам, при высоких температурах на улице обычно обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Причем давление может как подняться, так и понизиться. Поэтому при первых симптомах недомогания стоит его измерить и принять меры к нормализации в случае необходимости.

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«В жару учащаются гипертонические кризы, но есть категория людей, которая, наоборот, реагирует понижением артериального давления. Таким пациентам приходится применять специальные меры: иногда помогает компрессионный трикотаж, в других случаях — назначается прием препаратов», — рассказал терапевт.

Он также добавил о важности питьевого режима. Но при этом не стоить пить через силу, только по мере необходимости.

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