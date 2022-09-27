Терапевт Голубенко рассказала, с чем может быть связана постоянная усталость у женщин | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Терапевт Голубенко рассказала, с чем может быть связана постоянная усталость у женщин

Читать 360tv в

Врач-терапевт Лидия Голубенко в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказала, с чем могут быть связаны постоянная усталость и сонливость у женщин.

По словам медика, такое состояние может проявляться из-за разных причин. Одной из них является дефицит железа, который приводит к развитию анемии и сидеропении, написало РИА ФАН.

Реклама

Также нехватка магния, витаминов группы B, особенно B12, B1, B6, витамина D влияют на состояние женщины.

Реклама

Голубенко добавила, что у некоторых женщин чувство усталости появляется уже с самого утра из-за отсутствия завтрака. Она отметила, что следует уделять время полноценным приемам пищи три раза в день, а также устраивать второй завтрак и полдник.

Кроме того, стоит помнить об опасности постковидного синдрома и хронических заболеваний, резюмировала терапевт.

0 0 0 0 0 0