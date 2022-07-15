Терапевт Георгиеварассказала, какие действия могут усугубить вред от укуса змеи

В жаркую погоду змеи проявляют наибольшую активность. Врач-терапевт Елена Георгиева рассказала, каких действий стоит избегать, если вас укусила змея. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, после укуса змеи ни в коем случае не стоит накладывать жгут на поврежденную конечность, а также отсасывать яд. Подобное поведение может лишь навредить пострадавшему, передало РИА ФАН.

«Подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента. В ожидании бригады скорой помощи лучше уложить пациента, промыть место укуса водой, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты при их наличии», — рассказала эксперт.