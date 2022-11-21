Здоровье 21 ноября 2022, 21:41 Терапевт Фокина рассказала, сколько шагов нужно проходить в день Терапевт Фокина посоветовала проходить от 2300 до 4600 шагов в день

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Обычная ходьба может значительно улучшить состояние здоровья. В день необходимо проходить от 2300 до 4600 шагов. Таким мнением поделилась врач-терапевт Юлия Фокина, сообщило Nation News.

Медик пояснила, что ходьба помогает улучшить состояние сосудисто-сердечной системы. Она является отличной профилактикой заболевания.

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«В день, согласно клиническим рекомендациям, необходимо в среднем 21-42 минуты ходьбы со скоростью, например, пять километров в час. В подобном темпе это составляет 1,8-3,6 километра, в примерном пересчете на шаги — 2300-4600 шагов», — уточнила Фокина.

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Эксперт также посоветовала тратить на аэробную активность порядка 150-300 минут.

Информация о том, что в день необходимо проходить порядка 10 тысяч шагов, является мифом. Фокина пояснила, что подобное заблуждение стало популярным благодаря рекламной компании первого японского шагомера.