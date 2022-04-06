Терапевт Фаррахов рассказал об опасности капельниц в домашних условиях

Выполнение инъекций в домашних условиях и не по показаниям может привести к инфицированию и абсцессам, рассказал врач-терапевт Марат Фаррахов. Мнением специалиста поделилась «Газета.ru».

С помощью уколов можно занести инфекцию, к тому же на местах уколов могут образовываться абсцессы и шишки, которые впоследствии придется удалять хирургическим путем. Мало того, это резко увеличивает объем циркулирующей жидкости в организме, таким образом перенагружая сердце.

«Представьте, что вы идете домой с двумя гружеными сумками, а вам прямо на ходу закидывают туда все новый и новый груз, приговаривая: „Это чтобы тебе легче было работать“. Поэтому капельницы пожилым людям, людям с нарушением функции почек, сильными отеками назначать следует только по строгим показаниям», — отметил врач.

По словам Фаррахова, капельницы нужно делать только по строгим показаниям, когда без них не обойтись, особенно когда речь идет о пожилых людях. Таблетки в некоторых ситуациях гораздо более эффективны.