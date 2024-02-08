Здоровье 08 февраля 2024, 18:43 Терапевт Джарвис рассказала, что слабое рукопожатие у пожилого человека может говорить о риске деменции

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Слабое пожатие руки может быть свидетельством начинающейся деменции. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на The Sun.

Терапевт Сара Джарвис рассказала, что некрепкое рукопожатие у людей преклонного возраста может говорить о риске развития деменции. Кроме того, порой оно указывает на проблемы с сердцем и хрупкость костей.

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«Пожилые люди со слабым рукопожатием находятся в группе риска по перелому костей из-за падения или остеопороза», — подытожила врач.

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