Здоровье 20 февраля 2023, 21:21 Терапевт Доржиев рассказал, стоит ли кипятить фермерское молоко Терапевт Доржиев посоветовал обязательно кипятить фермерское молоко

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Фермерское молоко стоит обязательно кипятить, чтобы избежать проблем со здоровьем. Такой информацией поделился врач-терапевт поликлиники № 2 Магадана Зандан Доржиев. Об этом сообщила Pravda.Ru.

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По словам медика, часто фермерское молоко не проходит пастеризацию перед продажей. Однако гарантий, что молоко хранилось в стерильных условиях или что животное было здоровым, нет. Вместе с молоком в организм могут попасть вредоносные микробы. По этой причине после покупки молока на рынке, в бочке или через интернет необходимо его прокипятить.