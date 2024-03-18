Здоровье 18 марта 2024, 14:38 Терапевт Должкова рассказала, что туберкулез начинается со слабости и кашля

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Первыми симптомами, которые указывают на то, что человек заболел туберкулезом, являются кашель и быстрая утомляемость. Об этом News.ru рассказала терапевт Ирина Должкова.

По ее словам, начало болезни также обычно сопровождается невысокой температурой до 37,5 градуса. Еще пациенты жалуются на потерю аппетита, нарушение сна и быструю усталость.

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«Появляется сухой кашель. Черты лица становятся заостренными. Маленькие дети перестают прибавлять в весе», — добавила врач.

Она настоятельно рекомендовала при первых же признаках туберкулеза немедленно обратиться к специалисту.

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