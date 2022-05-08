Терапевт дал совет, как правильно отдохнуть в праздники

В майские праздники психике следует дать отдых. В это время лучше не заглядывать в мессенджеры и отказаться от радио и телевидения. Такой совет дал в беседе с ТАСС руководитель дирекции по координации деятельности медицинских орагнизаций Департамента здравохранения Москвы, терапевт высшей категории Алексей Безымянный.

«Конечно, майские праздники — это прекрасная возможность восстановиться и отдохнуть. Поэтому постарайтесь не смотреть телеграм-каналы, чаты, WhatsApp, телевидение, не слушать радио», — сказал он.

По словам терапевта, лучше всего провести эти дни на природе, в общении с близкими. Во время застолья не следует забывать о питьевой воде и лучше не употреблять алкоголь, советует врач.

«Я не рекомендую сопровождать застолья употреблением алкогольных напитков. Если же вы их употребляете, пожалуйста, не забывайте пить воду. Вода не повредит никогда. Вот все постоянно забывают о том, что нужно ее пить и давать детям», — подчеркнул Безымянный.

Детям при этом подойдут негазированные напитки, морсы, несладкие компоты.

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