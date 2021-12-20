Терапевт Дадашева рассказала о главных симптомах диабета на ранней стадии

Врач-терапевт Сури Дадашева рассказала о трех главных признаках сахарного диабета на ранней стадии. По ее словам, выявить заболевание вполне возможно самостоятельно. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Специалист подчеркнула, что о болезни может свидетельствовать жажда, частое мочеиспускание и постоянное чувство голода. При этом во рту постоянно ощущается состояние сухости. Не помогает даже большое количество жидкости.

Кроме того, человек, который столкнулся с диабетом на ранней стадии, постоянно испытывает слабость. Кожа рук на протяжении долгого времени остается сухой, раны заживают хуже. Также возникает повышенная потливость, передали Nation News.

Ранее Нутрициолог Мирошников рассказал, какие продукты спасают от сахарного диабета. По его словам, к ним относятся треска, овсянка, бразильский орех и мясо кролика. В 100 граммах кроличьего мяса находится до 58% никотиновой кислоты. Это вещество помогает усваивать глюкозу.