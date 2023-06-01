Здоровье 01 июня 2023, 14:41 Терапевт Чиркова: учите детей пить чистую питьевую воду и не глотать ее в водоемах

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В летнее время родителям стоит почаще напоминать своим детям о том, чтобы они мыли руки после улицы и пили чистую питьевую воду. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила врач-терапевт Ольга Чиркова.

Медик отметила, что лето — это период кишечных инфекций. Бактерии особенно хорошо размножаются в жаркой среде.

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«Учите детей регулярно мыть руки, пить чистую питьевую воду и не глотать воду в водоемах при купании. Также напоминаю всем о том, что при высоких температурах в питательной среде болезнетворные микробы размножаются с огромной скоростью», — сообщила Чиркова.

Врач также порекомендовала осматривать детей после прогулок, чтобы на их теле и одежде не было клещей. При выявлении насекомого стоит обратиться в травмпункт.