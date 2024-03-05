05 марта 2024, 13:51
Терапевт Чиркова: риск заражения менингитом не связан с прогулками без шапки в прохладную погоду
Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что риск заражения менингитом никак не связан с прогулками без шапки в прохладную погоду.
Низкие температуры действительно могут спровоцировать головную боль, в том числе мигрень. Что касается менингита, то это тяжелое инфекционное заболевание.
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«Из-за холодного воздуха возникает дерматит кожи головы. Наносится вред коже головы и находящимся на ней волосяным луковицам. Из-за этого качественно портятся волосы», — добавила медик.
Врач предупредила, что, прогуливаясь без шапки на морозе, можно застудить лицевой и тройничный нерв.
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