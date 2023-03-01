Здоровье 01 марта 2023, 11:56 Терапевт Чиркова рассказала, какие факторы провоцируют образование желчных камней Терапевт Чиркова: малоподвижный образ жизни влияет на образование желчных камней

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Заведующая Центром общественного питания и медицинской профилактики врач-терапевт Ольга Чиркова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, какие факторы провоцируют образование желчных камней.

По словам медика, в первую очередь влияет малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Люди с сахарным диабетом также могут столкнуться с этой проблемой.

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«В редких случаях причиной камнеобразования являются врожденные анатомические нарушения, врожденные болезни обмена веществ, например муковисцидоз и гемолитические анемии, в том числе серповидноклеточная», — добавила терапевт.

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Она также отметила, что желчекаменной болезнью страдают до 20% населения развитых стран. Причем у женщин она проявляется чаще, чем у мужчин.